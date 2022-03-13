Міноборони: інтенсивне просування військ РФ углиб України зупинено

Інтенсивне просування окупантів РФ углиб території України станом на 13 березня вдалося зупинити, російські війська понесли величезні втрати. Про це заявила заступниця міністр оборони Ганна Маляр, повідомляє Новое время.

За її словами, потужний супротив українців триває, проте вже можна аналізувати та бачити певні тенденції у вторгненні РФ.

"Станом на зараз зупинено інтенсивне просування ворога вглиб території України. Ви бачите з новин, що знизилась інтенсивність активних боїв. Що це означає? Що ворог зазнав величезних втрат і змушений поповнювати особовий склад та перегруповувати війська" , — написала Маляр у Facebook.

Водночас вона наголосила, що Росія робить висновки і вчиться воювати в українських реаліях, не полишаючи планів наступальної операції. За словами Маляр, зараз окупанти намагатимуться закріпитись на рубежних тимчасово захоплених територіях, оскільки не досягли миттєвих результатів.