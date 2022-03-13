Українські військові збили російський винищувач над Черніговом
ЗСУ збили російський винищувач, який здійснив авіаналіт на Чернігів, повідомляє Новое время.
Про це у Facebook повідомляє оперативне командування Північ.
"При авіаційному нальоті на Чернігів щойно був збитий літак окупантів типу Су. Підтвердження у вигляді фото трохи згодом, адже збитий ворожий бомбардувальник впав у лісосмузі, куди зараз дістатися небезпечно. Але яскраве полум‘я з-за обрію говорить про те, що ще один російський літак пішов слідом за кораблем", — йдеться в повідомленні.