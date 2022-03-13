Генштаб: окупанти рвуться у бік Кривого Рогу та готують наступ на Вугледар

Російські окупанти зосередили сили на просуванні у бік Кривого Рогу та на захопленні Миколаєва, а також готують наступ на Вугледар, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ у Facebook.

"З початку доби ворог зосередив основні зусилля на просуванні у напрямку Кривого Рогу та на захопленні міста Миколаєва" , — зазначає відомство.

Пресцентр наголошує, що окупанти не залишають спроб захоплення Маріуполя.

"Окупанти продовжують накопичувати резерви для наступу на Вугледар і завдають артилерійських ударів по житлових кварталах міста" , - додали у відомстві.

Також зазначається, що війська РФ активізували діяльність із проведення диверсій на шляхах пересування конвоїв з гуманітарними вантажами та військовою допомогою.

Раніше заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що інтенсивне просування окупантів РФ углиб території України станом на 13 березня вдалося зупинити, а російські війська зазнали величезних втрат.