Генштаб: корабельне угруповання РФ готове до завдання ударів по Україні

Корабельне угруповання РФ станом на 13 березня перебуває в акваторії Чорного моря і готове до завдання ударів по території України. Про це заявили в Генштабі ЗСУ, повідомляє Новое время.

Там розповіли, що ЗСУ продовжують веси оборонні бої, прикриваючи державний кордон України та її морське узбережжя. На окремих напрямках здійснюють проведення стабілізаційної операції та виконують завдання територіальної оборони.

"З метою нанесення ударів по території України з акваторії Чорного моря там перебуває у бойовій готовності „повна“ корабельне угруповання противника" , — заявили в Генштабі.

Раніше повідомлялось, що Міжнародна морська організація ООН працюватиме над створенням безпечного морського коридору для виведення суден та екіпажів, які наразі перебувають у Чорному та Азовському морях, на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

13 березня — 18-а доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Звичайні українці та ЗСУ продовжують оборонятися, обстріл українських міст не припиняється. Окупанти здійснюють авіа- та ракетні удари по населених пунктах і житлових будинках, що призвело до значних жертв серед цивільного населення та масштабних руйнувань.