Прокуратура: окупанти обстріляли Авдіївський коксохімічний завод
У Донецькій області російські окупанти із реактивної системи залпового вогню Град влучили на територію Авдіївського коксохімічного заводу, повідомляє Новое время.
Про це повідомила у Facebook Донецька обласна прокуратура.
"П’ять снарядів РСЗВ Град влучили на територію Авдіївського коксохімічного заводу. Інформація про наявність постраждалих перевіряється. Руйнувань зазнали декілька виробничих цехів та трубопровід. Подачу опалення на місто Авдіївку припинено", — йдеться в повідомленні.