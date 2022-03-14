Купівлю квартири під час війни можуть визнати недійсною

Купівлю квартири під час воєнного стану можуть визнати недійсною, повідомляє UBR.

З початку війни легальні угоди з купівлі нерухомості стали неможливими. Альтернативні схеми купівлі-продажу - оформлення договору за дорученням, заповітом - можуть призвести до втрати і грошей, і купленого житла.

Угоди з купівлі-продажу нерухомості під час воєнного стану можуть бути згодом визнані судом недійсними через те, що з початку війни не працює Держреєстр майнових прав на нерухоме майно.

Купівля квартир та будинків, вчинена за схемами в обхід Держреєстру, не може вважатися повністю захищеною, попередили в Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України (АСНУ).

Як повідомляється в прес-релізі, АСНУ рекомендує до завершення воєнного стану утриматися від операцій з нерухомістю і не радить укладати угоди за різними схемами. Серед ризикових схем там виділили:

покупка квартири за довіреністю;

укладання попередніх договорів;

оформлення заповітів на покупця.

Президент Асоціації Юрій Піта зазначає, що практика використання законодавчих лазівок раніше застосовувалася під час мораторію на купівлю-продаж земель с/г призначення. Але будь-яка з подібних схем не є на 100% юридично захищеною.

В АСНУ вказують, що в умовах війни будь-які операції з нерухомим майном є вкрай небажаними та ризикованими. Рієлтори нагадують про положення ст. 233 Цивільного кодексу, згідно з яким суд може згодом визнати правочин недійсним, якщо він був вчинений під впливом "важкої обставини".