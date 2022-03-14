Директор МВФ розповіла про наслідки російської агресії для світової економіки

Директор МВФ розповіла про наслідки російської агресії для світової економіки

Розв’язана Росією війна проти України негативно позначиться одразу на трьох групах країн світу, повідомляє Новое время.

Про це в інтерв'ю CBS заявила директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва.

На її думку, найбільше занепокоєння викликає ситуація у країнах, які безпосередньо межують із РФ та Україною через наплив біженців, якого Європа не бачила з часів Другої світової війни. А також — ситуація у республіках Середньої Азії та Кавказу, оскільки їхні торгові відносини зав’язані на РФ та Україну більше, ніж на інші країни світу.

"Крім безпосередніх сусідів, є [ще] дві групи країн, які нас (МВФ, — ред.) дуже турбують. Перша група — це країни, які ще не оговталися від економічної кризи, спричиненої COVID. Для них це потрясіння особливо болісне. І друга група країн — ті, які залежать від імпорту енергії з Росії, тому що там вплив на споживання, а також на інфляцію буде помітнішим", — сказала Георгієва.

При цьому на найменш розвинені країни вплив війни в Україні буде найсерйознішим.

"Дозвольте мені сказати: так, війна в Україні означає голод в Африці", — заявила директор МВФ.

Вона також додала, що війна спричинить глобальне зростання цін на сировинні товари, енергоресурси, зерно, добрива, метали і, зрештою, чинитиме інфляційний тиск на ті країни, в яких і так зафіксовано високий рівень інфляції - у тому числі на США, Бразилію та Мексику.

Водночас Георгієва не вважає, що можливий дефолт РФ, спричинений впливом санкцій, переросте у глобальну фінансову кризу.

"Можу сказати, що дефолт Росії ми більше не розглядаємо як малоймовірну подію. У Росії є гроші для обслуговування свого боргу, але вона не може отримати до них доступ. […] Якщо ви подивитесь на загальний обсяг банківських операцій у Росії, то це близько $120 млрд. Не дрібниця, але й не системно значуща величина. І ми також бачимо, що, хоча ми неминуче знизимо наші прогнози [економічного] зростання на 2022 рік, темпи зростання все одно будуть позитивними. Для країн, які оговтались від COVID, таких як Сполучені Штати, зростання є стабільним", — заявила директор-розпорядник МВФ.
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