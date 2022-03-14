Директор МВФ розповіла про наслідки російської агресії для світової економіки

Розв’язана Росією війна проти України негативно позначиться одразу на трьох групах країн світу, повідомляє Новое время.

Про це в інтерв'ю CBS заявила директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва.

На її думку, найбільше занепокоєння викликає ситуація у країнах, які безпосередньо межують із РФ та Україною через наплив біженців, якого Європа не бачила з часів Другої світової війни. А також — ситуація у республіках Середньої Азії та Кавказу, оскільки їхні торгові відносини зав’язані на РФ та Україну більше, ніж на інші країни світу.

"Крім безпосередніх сусідів, є [ще] дві групи країн, які нас (МВФ, — ред.) дуже турбують. Перша група — це країни, які ще не оговталися від економічної кризи, спричиненої COVID. Для них це потрясіння особливо болісне. І друга група країн — ті, які залежать від імпорту енергії з Росії, тому що там вплив на споживання, а також на інфляцію буде помітнішим" , — сказала Георгієва.

При цьому на найменш розвинені країни вплив війни в Україні буде найсерйознішим.

"Дозвольте мені сказати: так, війна в Україні означає голод в Африці" , — заявила директор МВФ.

Вона також додала, що війна спричинить глобальне зростання цін на сировинні товари, енергоресурси, зерно, добрива, метали і, зрештою, чинитиме інфляційний тиск на ті країни, в яких і так зафіксовано високий рівень інфляції - у тому числі на США, Бразилію та Мексику.

Водночас Георгієва не вважає, що можливий дефолт РФ, спричинений впливом санкцій, переросте у глобальну фінансову кризу.