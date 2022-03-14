Директор МВФ розповіла про наслідки російської агресії для світової економіки
Розв’язана Росією війна проти України негативно позначиться одразу на трьох групах країн світу, повідомляє Новое время.
Про це в інтерв'ю CBS заявила директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва.
На її думку, найбільше занепокоєння викликає ситуація у країнах, які безпосередньо межують із РФ та Україною через наплив біженців, якого Європа не бачила з часів Другої світової війни. А також — ситуація у республіках Середньої Азії та Кавказу, оскільки їхні торгові відносини зав’язані на РФ та Україну більше, ніж на інші країни світу.
"Крім безпосередніх сусідів, є [ще] дві групи країн, які нас (МВФ, — ред.) дуже турбують. Перша група — це країни, які ще не оговталися від економічної кризи, спричиненої COVID. Для них це потрясіння особливо болісне. І друга група країн — ті, які залежать від імпорту енергії з Росії, тому що там вплив на споживання, а також на інфляцію буде помітнішим", — сказала Георгієва.
При цьому на найменш розвинені країни вплив війни в Україні буде найсерйознішим.
"Дозвольте мені сказати: так, війна в Україні означає голод в Африці", — заявила директор МВФ.
Вона також додала, що війна спричинить глобальне зростання цін на сировинні товари, енергоресурси, зерно, добрива, метали і, зрештою, чинитиме інфляційний тиск на ті країни, в яких і так зафіксовано високий рівень інфляції - у тому числі на США, Бразилію та Мексику.
Водночас Георгієва не вважає, що можливий дефолт РФ, спричинений впливом санкцій, переросте у глобальну фінансову кризу.
"Можу сказати, що дефолт Росії ми більше не розглядаємо як малоймовірну подію. У Росії є гроші для обслуговування свого боргу, але вона не може отримати до них доступ. […] Якщо ви подивитесь на загальний обсяг банківських операцій у Росії, то це близько $120 млрд. Не дрібниця, але й не системно значуща величина. І ми також бачимо, що, хоча ми неминуче знизимо наші прогнози [економічного] зростання на 2022 рік, темпи зростання все одно будуть позитивними. Для країн, які оговтались від COVID, таких як Сполучені Штати, зростання є стабільним", — заявила директор-розпорядник МВФ.