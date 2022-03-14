Зеленський: якщо не закрити небо, ракети РФ падатимуть на країни НАТО

Президент України Володимир Зеленський прокоментував обстріл Міжнародного центру миротворчості та безпеки в Яворі. Глава держави знову закликав НАТО закрити небо, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

"Там нічого не відбувалося, щоб могло загрожувати території РФ. І всього у 20 кілометрах звідти кордону НАТО. Минулого року я чітко попереджав лідерів НАТО, якщо не буде жорстких превентивних санкцій проти Росії, вона піде на війну. Ми мали рацію. Я говорив, "Північний потік-2" - це зброя, яка вдарить по всій Європі.

Якщо ви не закриєте наше небо, то це лише питання часу, коли російські ракети впадуть вже на вашу територію, на територію НАТО, на будинки громадян країн НАТО" , - сказав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що в результаті удару по Яворівському полігону загинули 35 осіб. Ще 134 отримали поранення різного ступеня тяжкості.