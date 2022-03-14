Макрон провів переговори з Байденом і Зеленським

Президент Франції Еммануель Макрон увечері 13 березня провів телефонні переговори зі своїми американським і українським колегами Джо Байденом і Володимиром Зеленським. Головною темою бесід стала ситуація в Україні, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Єлисейського палацу.

В ході переговорів Макрон і Байден домовилися посилити санкції проти Росії, підтримати Україну і зробити спільні кроки для припинення бойових дій. Лідери заявили, що залишаться в тісному контакті з цих питань.

Потім Макрон здзвонився із Зеленським. Президенти Франції та України обговорили продовження переговорів Києва та Москви. Французький лідер висловив свою повну підтримку і детально розповів про додаткову допомогу, яку Європейський союз вирішив надати українській стороні на Версальському саміті.