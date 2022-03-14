Фінансова допомога українцям у Польщі: гарантії та сума виплат

Відповідний закон про допомогу біженцям з України підписав президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє Новое время.

13 березня стало відомо про те, що президент Польщі підписав закон про умови перебування українських біженців на території країни та їхню соціальну підтримку, ухвалений Сеймом раніше.

Закон гарантує законність перебування у Польщі громадян України, які прибули до країни після повномасштабного вторгнення РФ, і стосується їхнього подружжя без українського громадянства та дітей, народжених у Польщі біженками з України.

Українці, які втекли від війни, зможуть законно перебувати на території Польщі півтора роки, а після дев'яти місяців проживання в країні подати заяву на отримання тимчасової посвідки на проживання на три роки. Також українці зможуть працювати у Польщі та отримають доступ до медичної допомоги, а школярі та студенти зможуть продовжити навчання.

Водночас українці отримуватимуть і разову фінансову допомогу — 300 злотих на особу, що становить близько 2 тис. грн.

Для громадян Польщі, які допомагатимуть біженцям з їжею та проживанням, законом передбачено пільги.

Нагадаємо, що українці, які рятуються від повномасштабного вторгнення Росії, перебувають під тимчасовим захистом ЄС, який може бути продовжений до 3 років, і їм не обов'язково проходити тривалу процедуру набуття статусу біженця.