Багами заборонили фінустановам проводити транзакції росіян та білорусів

Центральний банк Багам заборонив підзвітним фінансовим установам проводити транзакції росіян та білорусів, на яких поширюється дія західних санкцій, повідомляє Новое время.

Про це заявила пресслужба Центробанку.

Постанова стосується усіх осіб, щодо яких діють санкції США, Канади, Великої Британії та ЄС, запроваджені через військову агресію проти України.

"Після обговорення з урядом Багам та належного урахування інтересів юрисдикцій й фінансового сектору, агентства, що входять до структури Групи регулювання фінансових послуг, забороняють усім, хто має право на роботу з або за посередництва Багам, брати участь у транзакціях підсанкційних фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із Росією та Білоруссю" , — йдеться у повідомленні.

Багами — один із найбільших світових офшорних центрів, в якому проводять фінансові операції багато компаній.