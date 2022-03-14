Австралія запровадила санкції проти російських олігархів
Австралія оголосила про нові санкції проти російських олігархів, ключових бізнесменів та членів їхніх сімей, повідомляє Новое время.
Як повідомляє міністерство закордонних справ Австралії, під санкції потрапили 33 особи: ексвласник Челсі Роман Абрамович, генеральний директор Газпрому Олексій Міллер та голова правління одного з найбільших авіаперевізників РФ Росія Дмитро Лебедєв.
"Оголошені сьогодні санкції посилюють прихильність Австралії до санкцій щодо тих людей, які накопичили величезний особистий стан і мають економічне та стратегічне значення для Росії, в тому числі внаслідок їхніх зв'язків із президентом Росії Володимиром Путіним", — йдеться у главі МЗС Австралії Маризи Пейн.
Вона зазначила, що багато з цих олігархів сприяли або отримували безпосередню вигоду від незаконних та дій Кремля в Україні з 2014 року, які не можна пробачити.