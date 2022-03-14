У Держдепі побачили ознаки готовності РФ до "предметних переговорів із Україною"

Перша заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила, що РФ демонструє готовність до серйозних переговорів із Україною після початку війни, повідомляє Новое время.

На думку Шерман, до предметних переговорів Росія може підштовхувати тиск Заходу.