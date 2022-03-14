Зеленський повідомив, що таємно відвідав блокпости захисників Києва

Президент Володимир Зеленський у неділю, 13 березня, відвідав блокпости навколо Києва, де перебувають українські військові після початку війни Росії проти України, повідомляє Новое время.

"Не хотів, щоб це було дуже публічно. Просто підтримати наших хлопців, поговорити. Мужні хлопці, веселі хлопці, які захищають Київ і знають, що ми переможемо. Відчувається це" , - заявив президент.

Зеленський повідомив, що зустрів на блокпосту людину, яка щодня привозить військовим каструлю їжі.

"Просто щиро. І я знаю, що саме на таких людях століттями тримається наша держава. Саме завдяки таким людям ми переживемо будь-які чорні дні. Тому що ми разом. І ми завжди захищаємо своїх. І своє. Не за гроші. Без примусу. Не як ті, що прийшли до нас. А тому, що ми - українці" , - заявив Зеленський.

13 березня Володимир Зеленський відвідав поранених захисників України, які проходять лікування у військовому шпиталі. Зазначається, що до медустанови, де побував глава держави, доставлені військові з пошкодженнями різного ступеня тяжкості після боїв у Київській області.