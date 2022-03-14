Зеркаль: Україна домагається створення окремого рахунку для репарації від РФ

Україна наполягає на створенні окремого рахунку, на який будуть надходити росіянам кошти за їхні газ і нафту від Європи, і коли настане час платити Україні за збитки завдані у війні, саме з того рахунку кошти буди таки перераховані незалежно від бажання росіян, повідомляє ТСН.

Про це заявила член делегації України для участі в усних слуханнях Міжнародного суду ООН у Гаазі Лана Зеркаль.

"Це рахунок відкривається на підставі санкцій ЄС. Далі країни, які зараз отримуються від РФ енергоносії і замість того, щоб надсилали ці кошти до Росії, а це майже мільярд щомісяця, ці кошти відкладаються на спеціальному рахунку і тоді, коли є якісь рішення, чи є якась угода… із цих рахунків суми надходять до України" , - зазначила дипломат.

Вона також зазначила, що є всі шанси отримати від Росії кошти навіть без суду.