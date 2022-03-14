CNN повідомляє про звернення РФ за допомогою до Китаю, Пекін не підтверджує

Американське CNN отримало від своїх джерел серед посадовців США інформацію про те, що Росія нібито звернулася до Китаю з проханням про військову та економічну допомогу через її становище у війні проти України; Китай цю інформацію не підтверджує, повідомляє Європейська правда.

Раніше з посиланням на свої джерела про нібито звернення Кремля до Пекіна повідомляло Financial Times та New York Times. Невідомо, чи cпілкувалися журналісти з тими самими, чи різними співрозмовниками.

За інформацією, яку отримало CNN, Росія просить про деяке військове обладнання, зокрема безпілотники, та економічну допомогу. Посадовець не уточнив, якою була реакція Китаю на цей запит, зазначивши лише, що відповідь надійшла.

Речник посольства Китаю у США заявив, що не чув про такі запити, та сказав, що Китай зацікавлений у тому, щоб не допустити подальшої ескалації і "виходу ситуації з-під контролю".

Чутки про можливі спроби Москви домовитися з Пекіном про сприяння з’явилися перед зустріччю радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана із китайським колегою Яном Цзечі, що запланована 14 березня у Римі.

Салліван вже заявляв, що США попередили Китай, що не спостерігатимуть бездіяльно за спробами будь-якої країни допомогти РФ пом’якшити наслідки від жорстких санкцій Заходу.

Китай відмовився засуджувати Росію за вторгнення в Україну. США також не бачили ознак того, що президент Китаю Сі Цзіньпін готовий чинити будь-який тиск на Владіміра Путіна.