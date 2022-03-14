Генштаб: ЗСУ завдали ударів по тиловій інфраструктурі противника

ЗСУ завдано ударів по тиловій інфраструктурі противника. Ворог деморалізований і відмовляється виконувати накази командування, відмовники утримуються у військовому таборі Білгородської військової комендатури, де з ними проводяться заходи досудового дізнання, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це йдеться у зведенні Генерального Штабу ЗСУ станом на 6.00 14 березня.

"Морально-психологічний стан противника залишається на низькому рівні, що призводить до відмов військовослужбовців ЗС РФ виконувати накази командування. За наявною інформацією, на території РФ у місті Білгород розміщений військовий табір Білгородської військової комендатури. У таборі утримуються російські військовослужбовці, які після лікування виписані з госпіталів та чекають відправлення до підрозділів. Також у зазначеному таборі знаходяться військовослужбовці ЗС РФ, які відмовляються від участі в бойових діях, з ними проводяться заходи досудового дізнання" , - йдеться в повідомленні Генштабу.

Українські військові зазначають, що ЗСУ завдано нищівних ударів по тиловій інфраструктурі (польових баз та складів) з метою порушення системи логістичного забезпечення ворога на тимчасово зайнятих окупантами територіях України.

Також наголошується, що за минулу добу угрупуванням Повітряних Сил Збройних сил України було уражено чотири літаки, три вертольоти та безпілотні літальні апарати (інформація про типи уточнюється).

Окупаційні війська значних успіхів у веденні наступальної операції з усіх напрямів висування не мали. Основні зусилля окупантів були зосереджені на закріпленні та утриманні на раніше зайнятих рубежах.

Знову фіксуються часті випадки використання противником громадянської інфраструктури, зокрема і релігійних об'єктів для обладнання вогневих позицій, розміщення озброєння та військової техніки.