КМВА: у Києві обстріляли багатоповерхівку та завод "Антонов"

В Оболонському районі Києва в дев'ятиповерхівк﻿﻿у потрапив артилерійський снаряд, попередньо 2 загиблих, повідомляє Українська правда.

Про це заявили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

З першого по третій поверх будинок частково було зруйновано, на третьому та четвертому поверсі почалася пожежа.

Як зазначається, будинок знаходиться на Богатирській, 20.

У ДСНС повідомили, що внаслідок обстрілу загинули двоє людей, трьох госпіталізували, дев'ятьом постраждалим надали допомогу на місці.

Пізніше у Київській міській військовій адміністрації також повідомили про обстріл багатоповерхівки та заводу "Антонов" у столиці, і підтвердили інформацію про 2 загиблих.