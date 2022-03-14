КМВА: у Києві обстріляли багатоповерхівку та завод "Антонов"
В Оболонському районі Києва в дев'ятиповерхівку потрапив артилерійський снаряд, попередньо 2 загиблих, повідомляє Українська правда.
Про це заявили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
З першого по третій поверх будинок частково було зруйновано, на третьому та четвертому поверсі почалася пожежа.
Як зазначається, будинок знаходиться на Богатирській, 20.
У ДСНС повідомили, що внаслідок обстрілу загинули двоє людей, трьох госпіталізували, дев'ятьом постраждалим надали допомогу на місці.
Пізніше у Київській міській військовій адміністрації також повідомили про обстріл багатоповерхівки та заводу "Антонов" у столиці, і підтвердили інформацію про 2 загиблих.
"За попередніми даними загинуло двоє людей, 7 мають поранення різного ступеня тяжкості. З місця вибуху в житловому будинку евакуйовано близько 70 людей", - заявив заступник голови КДВА Микола Поворозник.