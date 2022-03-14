Кулеба аргументував, чому Україна просить Захід про бойові літаки

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі американського CBS пояснив, чому Київ наполегливо просить Захід про допомогу у вигляді бойових літаків, повідомляє Європейська правда.

Дмитро Кулеба зазначив, що літаки зараз є найбільш важливим питанням, тому що потрібні Україні, щоб відганяти ворожі бомбардувальники від міст та нищити колони бронетехніки.

"Якщо ми втратимо контроль над небом, ми не зможемо запобігати двом ситуаціям - не можемо зупинити російські бомбардувальники, які нищать наші міста і вбивають цивільне населення, та не можемо руйнувати російські колони, що рухаються до великих міст. І для першого, і для другого нам потрібно більше літаків. Це зараз найбільш нагальне питання" , - сказав він.

Кулеба зазначив, що Україна не розуміє пояснень від союзників з приводу того, чому вони не хочуть надавати літаки, і продовжить наполягати.

"З одного боку, всі готові це зробити - але нічого не відбувається і ми не отримуємо літаки. Це схоже на гру в пінг-понг, коли кожен перекидає м’яч іншій стороні і знов отримує його. Зараз немає часу на таку "пінг-понгну" дипломатію" , - зазначив глава МЗС.

Дмитро Кулеба не погодився з аргументацією про те, що надання Україні літаків могло би підлити оливи у вогонь та ще більше розлютити Путіна.

"Безпілотники не вважаються такими, що спричинять ескалацію, а літаки вважаються. Яка у цьому логіка?... Що має зробити Росія для того, щоб усі зрозуміли, що це вже пік ескалації? Вони вже використовують зброю, заборонену міжнародними конвенціями" , - наголосив він.

Дмитро Кулеба сказав також, що не очікує прямого втручання НАТО, навіть якщо Росія піде на застосування хімічної зброї, але потребує зброї для самозахисту.