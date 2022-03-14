ОВА: На Рівненщині внаслідок авіаудару пошкодили телевежу

Внаслідок авіаудару на Рівненщині була пошкоджена телевежа. Про це заявив голова ОВА Віталій Коваль.

"Внаслідок авіаудару пошк﻿оджено телевізійну вежу в Рівненській області. На місці працюють відповідні служби. Деталі з'ясовуються", – повідомив він на своїй сторінці у Facebook.

У зв'язку із припиненням телемовлення Віталій Коваль дав кілька порад жителям Рівненської області: