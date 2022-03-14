ОВА: На Рівненщині внаслідок авіаудару пошкодили телевежу
Внаслідок авіаудару на Рівненщині була пошкоджена телевежа. Про це заявив голова ОВА Віталій Коваль.
"Внаслідок авіаудару пошкоджено телевізійну вежу в Рівненській області. На місці працюють відповідні служби. Деталі з'ясовуються", – повідомив він на своїй сторінці у Facebook.
У зв'язку із припиненням телемовлення Віталій Коваль дав кілька порад жителям Рівненської області:
- Слідкуйте за офіційними новинами у youtube – онлайн-трансляція "Єдині новини" на сторінках українських та місцевих телеканалів.
- Встановіть онлайн-додаток "Радіодім". Він знаходиться в App Store, Google Play та App Gallery. Тобто можливо встановити на більшості мобільних телефонів. Працює без тарифікації мобільного оператора.
- Завантажте програму "Радіо Трек" в App Store та Google Play. Місцева радіостанція, яка віщає лише офіційні новини.
- По можливості – використовуйте медіасервіси для перегляду телебачення та прослуховування аудіо, таких як Megogo, oll.tv, sweet.tv, Divan TV та інші.
- Супутникове телебачення та кабельні мережі також працюють: Тріолан, Ланет, Воля та ін.