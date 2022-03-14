ОВА: Обстріли Сєвєродонецька настільки масштабні, що не вистачає рятувальників

13 березня російські окупанти посилено обстрілювали адміністративний центр Луганської області – Сєвєродонецьк, через що у різних районах міста спалахнули пожежі. Про це, посилаючись на голову Луганської ОВА, повідомляє Українська правда.

"Протягом 13 березня російські окупанти зосередили увагу на обстрілах житлових кварталів та об’єктів інфраструктури Сєвєродонецька.

Чого хоче домогтися окупант? У своїх заявах росіяни нібито несуть мир, а на ділі – знищують цілі міста.

В Сєвєродонецьку вчора палали будинки і в старих, і в нових районах, школа, лісгосп та багато інших об’єктів. Обстріли настільки масштабні, що не вистачає рятувальників – вони просто не в змозі бути всюди одночасно.

Люди намагаються виїхати, бо багатьом з них вже немає, де жити", - заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

У неділю, 13 березня, внаслідок російських обстрілів сталися займання будинків в Сєвєродонецьку по вулицях Агафонова, Вілесова, Гагаріна, Гоголя, Курчатова, шосе Будівельників, на проспекту Гвардійський. Сталися загоряння школи, лісгоспу тощо.