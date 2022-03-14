Журналіст: у Маріуполі померла вагітна, яка постраждала в обстрілі пологового будинку
У Маріуполі померла вагітна, яка постраждала під час обстрілу пологового будинку російськими військами.
Про це повідомила журналіст "Голосу Америки" Ася Доліна. Цю інформацію їй також підтвердив фотограф Євген Малолєтка, який зробив фото поранених для агентства Associated Press.
"Перша вагітна дівчина з відео/фото репортажів з місця бомбардування дитячої лікарні номер три в Маріуполі (пологовий будинок), та, яку виносили на ношах, не вижила. І дитина її не народжена не вижила", – написала вона у Facebook.