Журналіст: у Маріуполі померла вагітна, яка постраждала в обстрілі пологового будинку

У Маріуполі померла вагітна, яка постраждала під час обстрілу пологового будинку російськими військами.

Про це повідомила журналіст "Голосу Америки" Ася Доліна. Цю інформацію їй також підтвердив фотограф Євген Малолєтка, який зробив фото поранених для агентства Associated Press.