Журналісти знайшли у Медведчука "золотий" вагон

Журналісти знайшли на території маєтку Віктора Медведчука розкішний вагон-ресторан, який той ховав під зеленою маскувальною сіткою, повідомляє Слідство.Інфо.

За інформацією журналістів, цей вагон йому подарувала дружина Оксана Марченко на минулорічний день народження. Для вагону на території маєтку побудували спеціальний перон і навіть привезли залізничні рейки. Станція називається "Дальняя".

Сам вагон оздоблений позолотою, бархатними диванами і стільцями, а також розкішним деревом. Всередині — розкіш і посуд із позолоченими гербами Російської Федерації.

В "Укрзалізниці"﻿ вже заявили, що готові націоналізувати вагон Медведчука і задіяти його для перевезення дітей та післяопераційних хворих.