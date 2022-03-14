Як і де отримати допомогу з документами за кордоном
Центр протидії дезінформації при РНБО України інформує, що оформлення втрачених або протермінованих документів за кордоном - повноваження Консульства.
Послуги надаються невідкладно.
У Консульстві ви можете:
- Продовжити строк дії власного закордонного паспорта та для дітей
- Внести відомості про дітей молодше 16 років до паспорта одного з батьків
- Оформити Свідоцтво про підтвердження особи на випадок, якщо у вас є лише внутрішній паспорт (старого зразка у вигляді "книжечки"), де відсутні записи латиницею
- Отримати інформаційну підтримку.
Посилання на інформаційні онлайн-карти країн, які наразі прийняли найбільше українців: