Як і де отримати допомогу з документами за кордоном

Центр протидії дезінформації при РНБО України інформує﻿, що оформлення втрачених або протермінованих документів за кордоном - повноваження Консульства.

Послуги надаються невідкладно.

У Консульстві ви можете:

Продовжити строк дії власного закордонного паспорта та для дітей

Внести відомості про дітей молодше 16 років до паспорта одного з батьків

Оформити Свідоцтво про підтвердження особи на випадок, якщо у вас є лише внутрішній паспорт (старого зразка у вигляді "книжечки"), де відсутні записи латиницею

Отримати інформаційну підтримку.

Посилання на інформаційні онлайн-карти країн, які наразі прийняли найбільше українців: