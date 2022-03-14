Як і де отримати допомогу з документами за кордоном

Як і де отримати допомогу з документами за кордоном

Центр протидії дезінформації при РНБО України інформує﻿, що оформлення втрачених або протермінованих документів за кордоном - повноваження Консульства.

Послуги надаються невідкладно.

У Консульстві ви можете:

  • Продовжити строк дії власного закордонного паспорта та для дітей
  • Внести відомості про дітей молодше 16 років до паспорта одного з батьків
  • Оформити Свідоцтво про підтвердження особи на випадок, якщо у вас є лише внутрішній паспорт (старого зразка у вигляді "книжечки"), де відсутні записи латиницею
  • Отримати інформаційну підтримку.

Посилання на інформаційні онлайн-карти країн, які наразі прийняли найбільше українців:

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