Верещук: в Україні сьогодні відкриє 10 гуманітарних коридорів

Сьогодні, 14 березня, в Україні відкриють 10 гуманітарних коридорів для евакуації людей, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

Київська область:

  • З сіл Богданівка та Новобогданівка - до Броварів
  • З села Перемога (Баришівська громада) - до Броварів
  • З села Бобрик - до Броварів
  • З Гостомеля - до села Білогородка
  • З селищ Ворзель та Немішаєве - до села Білогородка
  • З селища Дмитрівка - до села Білогородка

Луганська область:

  • Сєверодонецьк - Слов'янськ (Донецька область)
  • Попасна - Слов'янськ
  • Гірське - Слов'янськ

Крім того, Верещук додала, що сьогодні знову спробують розблокувати гуманітарний конвой з Бердянська через Мангуш до Маріуполя.

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