Верещук: в Україні сьогодні відкриє 10 гуманітарних коридорів

Сьогодні, 14 березня, в Україні відкриють 10 гуманітарних коридорів для евакуації людей, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

Київська область:

З сіл Богданівка та Новобогданівка - до Броварів

З села Перемога (Баришівська громада) - до Броварів

З села Бобрик - до Броварів

З Гостомеля - до села Білогородка

З селищ Ворзель та Немішаєве - до села Білогородка

З селища Дмитрівка - до села Білогородка

Луганська область:

Сєверодонецьк - Слов'янськ (Донецька область)

Попасна - Слов'янськ

Гірське - Слов'янськ

Крім того, Верещук додала, що сьогодні знову спробують розблокувати гуманітарний конвой з Бердянська через Мангуш до Маріуполя.