Верещук: в Україні сьогодні відкриє 10 гуманітарних коридорів
Сьогодні, 14 березня, в Україні відкриють 10 гуманітарних коридорів для евакуації людей, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.
Київська область:
- З сіл Богданівка та Новобогданівка - до Броварів
- З села Перемога (Баришівська громада) - до Броварів
- З села Бобрик - до Броварів
- З Гостомеля - до села Білогородка
- З селищ Ворзель та Немішаєве - до села Білогородка
- З селища Дмитрівка - до села Білогородка
Луганська область:
- Сєверодонецьк - Слов'янськ (Донецька область)
- Попасна - Слов'янськ
- Гірське - Слов'янськ
Крім того, Верещук додала, що сьогодні знову спробують розблокувати гуманітарний конвой з Бердянська через Мангуш до Маріуполя.