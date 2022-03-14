Мер: Росіяни бомбили житловий сектор Охтирки
Внаслідок авіабомбардування Охтирки у понеділок, 14 березня, загинуло щонайменше троє мирних людей, інших ще не знайшли. Про це повідомив мер Охтирки Павло Кузьменко у Facebook.
"Вночі було авіабомбардування міста Охтирка, приватного сектору, житлових будинків. Загинуло щонайменше троє людей, інших ще не знайшли. За мною палають будинки", - сказав мер.
Він зазначив, що поки немає захисту від авіаударів, цього захисту немає у всієї країни.
"Ті льотчики, які бомбардують місто Охтирку, повинні розуміти, що вони вбивають мирне населення, і їхні діти, тих льотчиків-виродків, повинні горіти в пеклі", - сказав він.