У польському уряді закликали виключити РФ з МАГАТЕ

Польська міністерка клімату і довкілля Анна Москва попросила голову Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) виключити РФ з усіх органів цієї організації, повідомляє Європейська правда.

Анна Москва повідомила, що надіслала офіційний лист голові МАГАТЕ Рафаелю Гроссі з проханням відсторонити Росію від усіх органів цієї організації у зв'язку з тим, що відбувається в Україні.

"Польща та інші члени МАГАТЕ серйозно стурбовані нападом на АЕС та діями Росії в Чорнобилі та Запоріжжі, а також у Чорнобильській зоні відчуження. Вони явно неприйнятні" , - заявила Москва.

З 24 лютого російські окупанти контролюють Чорнобильську АЕС, з початку березня – Запорізьку АЕС.

Глава міністерства клімату та довкілля наголосила, що МАГАТЕ має вжити термінових заходів щодо Росії.

"У листі до Рафаеля Гроссі я просила негайно призупинити дію Російської Федерації в усіх органах МАГАТЕ. Йдеться також про російських експертів і співробітників, які працюють в МАГАТЕ. Під час моєї останньої розмови минулої п’ятниці я також заявила, що ми висловлюємо готовність долучитися до контрольної діяльності Агентства в Україні" , - пояснила Москва.

МАГАТЕ (Міжнародне агентство з атомної енергії) було створено в 1957 році. Це спеціалізоване, автономне агентство системи ООН, створене для координації всієї діяльності, пов'язаної з мирним використанням ядерної енергії у світі.