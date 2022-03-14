Влада Китаю фіксує спалах коронавірусу

Влада Китаю фіксує сильний з початку пандемії спалах захворюваності на COVID-19. Про це, з посиланням на агентство Associated Press, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У понеділок влада Китаю повідомила про 1337 нових випадків захворювання коронавірусом у десятках міст країни. Більшість заражень було виявлено у провінції Цзилінь, там виявили 895 випадків зараження. Також у місті Шеньчжень на півдні країни, яке в неділю було закрито на "локдаун", виявили 75 нових випадків, 41 новий випадок виявили і в Шанхаї.

На день раніше в країні було виявлено близько 1,9 тис. нових випадків зараження вірусом.

Захворюваність у Китаї почала зростати на початку березня. У більшості випадків виявляється варіанти штаму BA.2, відомого також як "стелс-омікрон", який поширюється швидше за оригінальний "омікрон".

Китай залишається однією з небагатьох країн світу, яка дотримується політики "нульової терпимості" до COVID-19. Це означає обмеження поширення вірусу через суворі "локдауни" та обов'язковий карантин для тих, хто вступав у контакт із інфікованими громадянами. Політика була частиною підготовки до 24-х зимових Олімпійських ігор, які пройшли в Пекіні в період з 4 по 20 лютого 2022 року, проте влада вирішила продовжити її і після закінчення Ігор.

За весь період пандемії в Китаї було виявлено близько 117 тис. випадків зараження коронавірусом та понад 4,6 тис. смертей від наслідків захворювання.