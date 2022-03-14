В Україні запустили офіційну онлайн-платформу для волонтерів

В Україні запустили офіційну онлайн-платформу для волонтерів

Міноборони та YouControl розпочали роботу онлайн-платформи допомоги армії People for UA для об'єднання та координації всіх волонтерів, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації при РНБО.

Для роботи на платформі треба:

  • Зареєструватися на people4ua.com.
  • Верифікуватися через BankID для запобігання ризикам шахрайства та ДРГ.
  • Заповніти анкету: вид допомоги, обсяг, населений пункт.
"Платформа дозволяє автоматизовано розподіляти допомогу до тих місць, де вона зараз найбільш необхідна, та скоординувати логістику для швидкої доставки товарів та послуг", -пояснили у відомстві.

Переваги роботи через платформу:

  • Немає хаотичних закупівель.
  • Запобігання шахрайству.
  • Офіційне підтвердження від Міноборони про адресну допомогу.
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