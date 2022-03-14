В Україні запустили офіційну онлайн-платформу для волонтерів
Міноборони та YouControl розпочали роботу онлайн-платформи допомоги армії People for UA для об'єднання та координації всіх волонтерів, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації при РНБО.
Для роботи на платформі треба:
- Зареєструватися на people4ua.com.
- Верифікуватися через BankID для запобігання ризикам шахрайства та ДРГ.
- Заповніти анкету: вид допомоги, обсяг, населений пункт.
"Платформа дозволяє автоматизовано розподіляти допомогу до тих місць, де вона зараз найбільш необхідна, та скоординувати логістику для швидкої доставки товарів та послуг", -пояснили у відомстві.
Переваги роботи через платформу:
- Немає хаотичних закупівель.
- Запобігання шахрайству.
- Офіційне підтвердження від Міноборони про адресну допомогу.