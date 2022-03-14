В Україні запустили офіційну онлайн-платформу для волонтерів

Міноборони та YouControl розпочали роботу онлайн-платформи допомоги армії People for UA для об'єднання та координації всіх волонтерів, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації при РНБО.

Для роботи на платформі треба:

Зареєструватися на people4ua.com.

Верифікуватися через BankID для запобігання ризикам шахрайства та ДРГ.

Заповніти анкету: вид допомоги, обсяг, населений пункт.

"Платформа дозволяє автоматизовано розподіляти допомогу до тих місць, де вона зараз найбільш необхідна, та скоординувати логістику для швидкої доставки товарів та послуг" , -пояснили у відомстві.

Переваги роботи через платформу: