Кадиров натякнув, що може знаходитись у Києві та "чекати команди"
Рамзан Кадиров заявив, що українська розвідка погано працює, оскільки не знає його точного місцезнаходження в Україні. Про це він написав у себе в Телеграм-каналі.
"Кульгає ваша розвідка... На відео ми в Гостомелі. Днями ми були приблизно в 20 км від вас, київські нацики, а зараз ще ближче, і здогадайтеся, наскільки близько ми наблизилися? Ваша розвідка СБУ зовсім не вміє працювати", - написав він.
На його думку,
"іноземні інструктори та військові радники" навчали українців
"за застарілою методикою" .
"Можете на хвилинку розслабитися, тому що вам не доведеться нас шукати, - ми самі вас знайдемо. Ох, недовго залишилося вам. Краще здавайтеся і станьте поруч з нами, як я вже не раз пропонував, або настане ваш кінець. Пропозиція все ще в силі. Але не надовго", - пригрозив Кадиров.
Далі він пояснив, що нібито з одного боку Києва зайде він із поплічниками, а з іншого –
"старі досвідчені бійці" на чолі з Адамом Делімхановим, які пройшли
"дві військові кампанії та багаторазово демонстрували свої бойові здібності та дух" .
"Ми на ділі покажемо вам, що російська практика вчить війні краще, ніж іноземна теорія та рекомендації військових радників. Внесу інтригу: а може ми вже в Києві і тільки чекаємо на потрібну команду? У нас хвилинна готовність. На все воля Всевишнього!" – підсумував він.