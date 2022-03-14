Кадиров натякнув, що може знаходитись у Києві та "чекати команди"

Рамзан Кадиров заявив, що українська розвідка погано працює, оскільки не знає його точного місцезнаходження в Україні. Про це він написав у себе в Телеграм-каналі.

"Кульгає ваша розвідка... На відео ми в Гостомелі. Днями ми були приблизно в 20 км від вас, київські нацики, а зараз ще ближче, і здогадайтеся, наскільки близько ми наблизилися? Ваша розвідка СБУ зовсім не вміє працювати", - написав він.

На його думку, "іноземні інструктори та військові радники" навчали українців "за застарілою методикою" .

"Можете на хвилинку розслабитися, тому що вам не доведеться нас шукати, - ми самі вас знайдемо. Ох, недовго залишилося вам. Краще здавайтеся і станьте поруч з нами, як я вже не раз пропонував, або настане ваш кінець. Пропозиція все ще в силі. Але не надовго", - пригрозив Кадиров.

Далі він пояснив, що нібито з одного боку Києва зайде він із поплічниками, а з іншого – "старі досвідчені бійці" на чолі з Адамом Делімхановим, які пройшли "дві військові кампанії та багаторазово демонстрували свої бойові здібності та дух" .