HRT: Безпілотник, що впав у столиці Хорватії, переносив авіабомбу

Безпілотник, який 10 березня впав у Загребі, столиці Хорватії, переносив авіабомбу вагою до 120 кг. Про це повідомляє видання HRT із посиланням на джерела у Міністерстві оборони Хорватії, повідомляє Ліга.net.

Як пише видання, вчора витягли більшу частину уламків безпілотника. Міністр оборони Хорватії підтвердив, що на місці його падіння було виявлено сліди вибухівки та частини авіабомби радянського виробництва, які свідчать про те, що це був не безпілотник-розвідник.

Водночас джерела HRT уточнили, що бомба, яка була на борту безпілотника, вибухнула під землею. Як повідомили виданню, якби падіння відбулося не на м'яку землю, а на бетон або асфальт, наслідки були б катастрофічними.

Хорватська влада продовжує розслідування інциденту, встановлює тип бомби та її призначення.

Також поки що невідомо, з чиєї території прибув безпілотник – з російської чи української. Хорватія разом з союзниками НАТО встановлює, хто саме і з якою метою його запустив через знімки радарів та дані в електронних системах.