КМДА: у Києві запрацювала вся інфраструктура

Інфраструктура Києва працює в штатному режимі. Мешканців столиці закликають пам'ятати про обережність та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.﻿﻿ Про це повідомляє прес-служба﻿ КМДА.

"Місто продовжує жити в умовах воєнного стану. Вкрай важливо зберігати обережність: спускатися в укриття у разі оголошення повітряної тривоги, дотримуватися правил комендантської години", – пише прес-служба.

Зазначається, що вже працює вся інфраструктура міста.

"Комунальники, транспортники, медики працюють у бойовому режимі. Із 08:00 до 19:00 там, де можливо забезпечити перевезення, працює громадський транспорт. Відкриваються аптеки, магазини, заправки, СТО", – додають у КМДА.

Також повідомляється, що продовжує роботу Гуманітарний штаб.