НБУ зняв дозвіл на вільне вивезення понад 10 тисяч євро

Національний банк повернув вимогу про надання підтверджуючих документів при вивезенні за кордон валютних цінностей на суму понад 10 тисяч євро в еквіваленті, повідомляє Економічна правда.

"Рішення повернути вимогу щодо надання підтверджуючих документів ухвалили з метою запобігання виведенню капіталу за кордон, враховуючи комунікації з відповідними органами держвлади", – йдеться у повідомленні НБУ.

В НБУ нагадали, що громадяни повинні декларувати валюту вартістю вище за 10 тис. євро при вивезенні її за кордон.

Нагадаємо, раніше Національний банк на час воєнного стану скасував вимогу про надання документів про зняття готівки з рахунків та купівлю банківських металів при перетині кордону з валютними цінностями вартістю понад 10 тис. євро (в еквіваленті).