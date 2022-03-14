ДСНС: понад тисячу населених пунктів залишилися без електрики

Станом на ранок 14 березня в Україні залишаються знеструмленими понад тисяча населених пунктів, повідомляє Дзеркало тижня.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"На даний час знеструмлено 1003 населені пункти із них частково 20. ДСНС для забезпечення аварійного електроживлення об’єктів соціальної сфери залучено 12 генераторів, з них 5 для забезпечення електроенергією лікарень" , - йдеться у повідомленні.

Також у ДСНС повідомили, що за минулу добу підрозділами служби здійснено 620 виїздів, у тому числі 261 виїзд на ліквідацію наслідків обстрілів РФ населених пунктів та об’єктів цивільної інфраструктури.