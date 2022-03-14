Сайт Житомирської облради зламали і розмістили фейк про евакуацію

Ворог зламав сайт Житомирської облради та розмістив інформацію про нібито евакуацію мешканців області і заклик не чинити опору окупантам, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в повідомленні Житомирської обларади.

"Шановні мешканці Житомирщини! Ворог атакує нас і на теренах інтернету! Інформація ФЕЙК! Розміщена в результаті атаки на офіційний сайт! Спеціалісти вже працюють" , – йдеться в повідомленні.

Облрада також розмістила скріншот фейкового повідомлення зі свого офіційного сайту, де вказувалося, у зв’язку з підготовкою наступу нібито прийнято рішення про екстрену евакуацію мешканців. Там також був заклик не чинити опору окупантам, щоб зберегти життя.

Повідомлення виглядало дуже дивно, бо в ньому був заклик до "житомирців" замість "житомирян", крім того, ті, хто розмістив цей запис, написали, що рішення про евакуацію прийняла "запорізька міська рада".

Нині проблему незаконного доступу до сайту облради вирішили, а фейкове повідомлення видалили.

Інформацію про домовлені гуманітарні коридори і евакуацію мешканців щоденно вранці повідомляє міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Евакуюватися самостійно поза межами погоджених гуманітарних коридорів може бути небезпечно для життя.