Генштаб: Росія втратила у війні вже понад 12 тисяч людей
Втрати особового складу військ РФ на сьогодні становлять понад 12 тисяч людей. Про це заявляє прес-служба Генштабу ЗСУ у своєму новому зведенні.
За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 14.03 орієнтовно склали:
- особового складу – понад 12 000 осіб;
- танків – 389 одиниць;
- бойових броньованих машин – 1249 одиниць;
- артилерійських систем – 150 одиниць;
- РСЗВ – 64 одиниць;
- кошти ППО – 34 одиниць;
- літаків – 77 одиниць;
- вертольотів – 90 одиниць;
- автомобільної техніки – 617 одиниць;
- кораблі/катери – 3 одиниць;
- цистерн із ПММ – 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - пише прес-служба.