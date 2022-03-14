Генштаб: Росія втратила у війні вже понад 12 тисяч людей

Генштаб: Росія втратила у війні вже понад 12 тисяч людей
Фото: Рixabay

Втрати особового складу військ РФ на сьогодні становлять понад 12 тисяч людей. Про це заявляє прес-служба Генштабу ЗСУ у своєму новому зведенні.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 14.03 орієнтовно склали:

  • особового складу – понад 12 000 осіб;
  • танків – 389 одиниць;
  • бойових броньованих машин – 1249 одиниць;
  • артилерійських систем – 150 одиниць;
  • РСЗВ – 64 одиниць;
  • кошти ППО – 34 одиниць;
  • літаків – 77 одиниць;
  • вертольотів – 90 одиниць;
  • автомобільної техніки – 617 одиниць;
  • кораблі/катери – 3 одиниць;
  • цистерн із ПММ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - пише прес-служба.
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