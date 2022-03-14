Генштаб: Росія втратила у війні вже понад 12 тисяч людей

Втрати особового складу військ РФ на сьогодні становлять понад 12 тисяч людей. Про це заявляє прес-служба Генштабу ЗСУ у своєму новому зведенні.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 14.03 орієнтовно склали:

особового складу – понад 12 000 осіб;

танків – 389 одиниць;

бойових броньованих машин – 1249 одиниць;

артилерійських систем – 150 одиниць;

РСЗВ – 64 одиниць;

кошти ППО – 34 одиниць;

літаків – 77 одиниць;

вертольотів – 90 одиниць;

автомобільної техніки – 617 одиниць;

кораблі/катери – 3 одиниць;

цистерн із ПММ – 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8.