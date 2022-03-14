Подоляк: З хвилини на хвилину розпочнеться 4-й раунд переговорів із РФ

Переговори. 4-й раунд. Про мир, припинення вогню, негайне відведення всіх військ та гарантії безпеки. Тяжкий розмова. РФ хоч і усвідомлює всю безглуздість своїх агресивних дій, проте залишається в ілюзії, що 19-денне насильство над мирними містами ???????? – правильний вибір стратегії. pic.twitter.com/0PpXhEWxvJ