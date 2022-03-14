Подоляк: З хвилини на хвилину розпочнеться 4-й раунд переговорів із РФ
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що зараз стартує 4-й раунд переговорів України та Росії.
Відповідну заяву він опублікував на своїй сторінці у Twitter.
"Переговори. 4-й раунд. Про мир, припинення вогню, негайне відведення всіх військ та гарантії безпеки. Важка розмова", - зазначив Подоляк.
Водночас він зазначив, що позиція України на переговорах залишається незмінною.
"Негайне припинення вогню, відведення всіх російських військ і лише після цього ми можемо говорити про якісь сусідські відносини, про якісь політичні врегулювання", - наголосив радник керівника ОП.