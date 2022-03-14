Подоляк: З хвилини на хвилину розпочнеться 4-й раунд переговорів із РФ

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що зараз стартує 4-й раунд переговорів України та Росії.

Відповідну заяву він опублікував на своїй сторінці у Twitter﻿.

"Переговори. 4-й раунд. Про мир, припинення вогню, негайне відведення всіх військ та гарантії безпеки. Важка розмова", - зазначив Подоляк.

Водночас він зазначив, що позиція України на переговорах залишається незмінною.

"Негайне припинення вогню, відведення всіх російських військ і лише після цього ми можемо говорити про якісь сусідські відносини, про якісь політичні врегулювання", - наголосив радник керівника ОП.

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