Куліба закликав Захід допомогти Україні зупинити вторгнення

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Twitter﻿ звернувся﻿ до тих, хто боїться бути "втягнутим у Третю світову війну".

"Тим за кордоном, хто боїться бути "втягнутим у Третю світову війну". Україна успішно чинить опір. Нам потрібно, щоб ви допомогли нам боротися. Забезпечте нас усією необхідною зброєю. Застосуйте більше санкцій до Росії та повністю її ізолюйте. Допоможіть Україні змусити Путіна зазнати поразки, й ви зможете запобігти великій війні" , - написав він.