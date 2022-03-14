Енергоатом: окупанти підірвали міст між Запоріжжям та Енергодаром
На Запоріжжі російські окупаційні війська підірвали міст, рух гуманітарних вантажів зупинено.
Про це повідомили у ДП "Енергоатом".
"Окупанти розбомбили міст у районі Кам'янського. Гуманітарні конвої та евакуація людей поки неможливі. Об'їзд можливий лише поганими дорогами через гарячі точки, де розміщені бойові позиції ворога", – йдеться у повідомленні.
У держпідприємстві також зазначили, що російські війська не пропускають автомобілі через Токмак та інші населені пункти.