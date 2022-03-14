Газпром забронював потужності газопроводу "Ямал-Європа" для транзиту до Польщі

«Газпром» знову забронював для транзиту газу через Польщу газопровід «Ямал-Європа» на всю наступну газову добу 13 березня, викупивши 16% пропозиції. Про це свідчать результати регулярного аукціону на майданчику GSA Platform, повідомляє Enkorr.

Компанія на регулярному аукціоні замовила потужності в обсязі 591 тис. куб. м/год. Це трохи більше 580 тис. куб., що вже стали стандартними для «Газпрому» 580 тис. куб. м/год. Компанія скористалася ними в період з 7:00 за Києвом 13 березня до 7:00 за Києвом 14 березня.

Крім того, "Газпром" додатково замовив ще 1,47 млн куб. м/год для прокачування газу вночі з 21:00 за Києвом 12 березня до 7:00 за Києвом 13 березня.