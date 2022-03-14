Арестович: Маріуполь залишається темою номер один для президента

Ситуація навколо Маріуполя залишається пріоритетною для українського військово-політичного керівництва та дипломатів. Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Найскладніша ситуація зараз у Маріуполі, під Маріуполем. Там росіяни зносять просто місто з лиця землі. Військові наші там мають успіхи, учора вони зробили чергову спробу бронетанкового прориву Маріуполя, набрали полонених. Але питання в тому, що за це росіяни зносять місто з лиця землі просто", - стверджує Арестович.

Він уточнив, що, за офіційними повідомленнями місцевої влади, зараз у місті нарахували понад 2,5 тис. убитих.

"І це катастрофа, якій світ не дав належної оцінки. Зараз президент України позначив для себе, вже третю добу як, Маріуполь темою номер один. І глава Офісу, і президент, і вся наша дипломатія докладає величезних зусиль – підняли всіх: і церкви, і міжнародні організації, та інших лідерів провідних країн світу", – розповів Арестович у ефірі телемарафону у понеділок.

Він також уточнив, що запланований на неділю гуманітарний конвой для Маріуполя доставити не вдалося.

У той же час, у районі Мелітополя було знищено близько 50 одиниць російської техніки, що входила до складу колони з 200 одиниць.

"За попередніми даними, перевіреними, понад 50 одиниць техніки було знищено. Не 200, як спочатку повідомили – сама колона була 200. А коли подивилися, скільки знищено – десь чверть, 50. Але й це дуже багато, насправді" , – наголосив Арестович.

Він також уточнив, що черговий раунд переговорів, призначений у понеділок, відбудеться у відео-форматі.