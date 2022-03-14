Єрмак: Ізраїль виступить посередником між РФ та Україною
Україна веде інтенсивний діалог з Ізраїлем щодо його участі у розв'язанні гуманітарних питань, пов'язаних із російською агресією, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Facebook.
"Ізраїль взяв на себе складну, але благородну місію посередника у пошуку миру й завершенні російської агресії проти України. Також ведемо інтенсивний діалог з Ізраїлем щодо його участі в гуманітарній складовій. На постійному зв'язку з радником із питань національної безпеки та головою Ради національної безпеки Ейялем Хулатою", - написав він.
Єрмак додав, що вже є перші результати співпраці.
"Вже досягли перших результатів: в рамках евакуації Ізраїль почне впускати родичів тих українців, які вже перебувають в цій країні. Дякую колегам та сподіваюсь на успіх наших спільних дипломатичних зусиль", - написав він.