Єрмак: Ізраїль виступить посередником між РФ та Україною

Україна веде інтенсивний діалог з Ізраїлем щодо його участі у розв'язанні гуманітарних питань, пов'язаних із російською агресією, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Facebook﻿.

"Ізраїль взяв на себе складну, але благородну місію посередника у пошуку миру й завершенні російської агресії проти України. Також ведемо інтенсивний діалог з Ізраїлем щодо його участі в гуманітарній складовій. На постійному зв'язку з радником із питань національної безпеки та головою Ради національної безпеки Ейялем Хулатою" , - написав він.

Єрмак додав, що вже є перші результати співпраці.