Робота ПриватБанку у Києві: графік відділень
Які відділення ПриватБанку у Києві працюють 14 березня, повідомляє Сьогодні.
Через війну з Росією український бізнес змушений змінювати режим роботи, а подекуди і припиняти надавати послуги. З початку повномасштабної війни українські банки не зупинили роботу повністю, і час від часу публікують інформацію про ті відділення, які можуть працювати з огляду на безпекову ситуацію.
У пресслужбі ПриватБанку повідомляють, що 14 березня у Києві працюють 11 відділень.
У столиці 14 березня з 10:00 до 13:00 працюють відділення за такими адресами:
- вул. Срiбнокiльська, 24;
- ш. Харкiвське, 56;
- вул. Велика Василькiвська, 43/16;
- вул. Євгена Сверстюка, 19;
- вул. Ковпака, 29;
- вул. Митрополита Василя Липкiвського, 3;
- просп. Володимира Маяковського, 26;
- вул. Маршала Тимошенка, 29;
- вул. Гната Юри, 7д;
- просп. Перемоги, 27а;
- вул. Оноре де Бальзака, 16, КОРП.36.
Крім того, по Україні сьогодні відкриті:
- 811 відділень;
- 5 562 банкоматів з готівкою;
- 9 695 терміналів самообслуговування;
- 88 407 POS-терміналів на касах;
Перевірити, які відділення працюють у конкретний день та час можна за посиланням.