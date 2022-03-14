Джерела: Рада планує зібратися найближчими днями
Засідання Верховної Ради планується найближчими днями. Про це, посилаючись на співрозмовників у фракціях "Голос", "Слуга народу" та "ЄС", повідомляє Українська правда.
Депутатів просять бути готовими найближчими днями взяти участь у засіданні. Де саме буде відбуватися Рада і в який конкретно час – з міркувань безпеки наразі точно невідомо.
"Наразі ще немає узгодженого порядку денного. Ще допрацьовуємо", - розповідають джерела.
Станом на ранок 14 березня депутати між собою дійшли згоди по таких законопроєктах:
- Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування нафтопалив та мастил;
- Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів;
- Про внесення змін до прикінцевих положень Закону України "Про Службу військового капеланства" щодо набрання чинності.