ОГП: через збройну агресію РФ в Україні загинули 90 дітей

В Офісі генерального прокурора повідомили﻿, що 90 дітей загинули і понад 100 поранені внаслідок збройної агресії РФ станом на ранок 14 березня.

Найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Херсонській, Миколаївський та Житомирській областях.

"Лише вчора у Миколаївській області внаслідок обстрілів цивільної інфраструктури загинуло двоє дітей та ще двох поранено" , - додали в пресслужбі.

Зазначається, що через бомбардування та обстріли пошкоджено 379 закладів освіти, 59 з яких зруйновано повністю. Найбільше руйнувань у Донецькій області - 119 навчальних закладів. У Миколаївській - 30, Сумській - 28, Київській - 35, Херсонській - 21, у столиці - 24.

В ОГП додали, що ці цифри не є остаточними, зважаючи на відсутність можливості огляду місць події, де збройні сили РФ ведуть активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях.