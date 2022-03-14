ASUS призупинив постачання до Росії

ASUS призупинив постачання до Росії

Компанія ASUS призупинила постачання до Росії, повідомляє Українські Новини.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"ASUS підключається до цифрової блокади та залишає РФ. Компанія розробить план "евакуації" своїх співробітників і бізнесу", – написав Федоров.

Як повідомлялося, сервіс YouTube починає негайне блокування каналів державних медіа Росії по всьому світу. Сервіси TikTok та Netflix призупинили роботу в Росії. Компанія Google припинила продаж онлайн-реклами в Росії. Йдеться про пошуковий сервіс, YouTube та зовнішніх партнерів. Компанія The Western Union Company, що спеціалізується на наданні послуг грошового посередництва, вирішила призупинити операції на території Росії та Білорусі.

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