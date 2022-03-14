Мер: по Краматорську завдали ракетного удару
Російські окупаційні війська завдали по місту Краматорську ракетного удару. За попередньою інформацією, двоє людей загинули.
Про це заявив мер міста Олександр Гончаренко.
Він опублікував фото та відео наслідків удару.
Гончаренко закликав мешканців міста негайно заклеїти вікна скотчем, оскільки це допомагає витримати ударну хвилю від вибуху.
"Ми допомагаємо оперативно з відновленням. Але на все місто, фізично не вистачить матеріалів. У кого виб'є не заклеєні вікна – відновлювати будете самотужки. Умовляння закінчилися!", - сказав він.