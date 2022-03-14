"Енергоатом": Всі діючі в Україні АЕС працюють стабільно

Всі діючі в Україні атомні електростанції 14 березня працюють стабільно, повідомили в "Енергоатомі".

"Станом на 09:30 14 березня 2022 року діючі атомні електростанції України продовжують стабільно працювати. Поточна потужність всіх чотирьох українських АЕС забезпечує необхідні обсяги виробництва електроенергії для потреб країни. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на атомних станціях і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм" , – йдеться у повідомленні.

В "Енергоатомі" додали, що в умовах воєнного стану та повномасштабного вторгнення РФ було посилено контроль та визначено виключну пріоритетність питань безпеки ядерних установок над усіма іншими.

"Основне обладнання реакторних відділень енергоблоків, приміщень та будівель електростанцій, периметри захищених зон і прилеглих територій, а також особливо важливих об’єктів АЕС за межами їхніх захищених зон перебувають під посиленим наглядом та контролем" , – додали в "Енергоатомі". ﻿

Запорізька атомна електростанція та місто Енергодар вже 10 діб контролюються російським ворогом. Станом на ранок 14 березня на території станції перебуває:

50 одиниць техніки ворога;

близько 400 російських військових;

багато вибухівки та зброї.

Зараз усі 6 енергоблоків ЗАЕС контролюються українським персоналом, зміни можуть проводити ротацію. Формально окупанти не втручаються в роботу АЕС, проте всі технічні рішення персонал вимушений погоджувати з командиром загарбників, зазначається в повідомленні.

"Працівники станції перебувають під сильним психологічним тиском з боку окупантів, весь персонал по прибутті на станцію ретельно перевіряється озброєними терористами. Все це негативно впливає на роботу і ставить під загрозу ядерну та радіаційну безпеку. Через фактичну блокаду Енергодару продовжуються проблеми з пальним, поставкою продуктів харчування та ліків першої необхідності" , – йдеться в повідомленні. ﻿

В "Енергоатомі" нагадали, що керівник НАЕК Петро Котін заявив про відмову українських атомних електростанцій від поставок російського ядерного палива.