Як отримали житлові субсидії під час війни: роз'яснення ЦПД

Міністерство соціальної політики захистило всі пільгові виплати для українців, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у заяві Центру протидії дезінформації при РНБО.

Як зазначається, в Україні діє особливий порядок нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій під час воєнного стану.

Пільги на оплату житлово-комунальних послуг, які було призначено раніше, автоматично продовжуються на весь час воєнного стану +1 місяць після його скасування.

Отримувачам таких пільг не потрібно звертатись до органів соцзахисту населення для продовження.

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