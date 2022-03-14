Як отримали житлові субсидії під час війни: роз'яснення ЦПД
Міністерство соціальної політики захистило всі пільгові виплати для українців, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у заяві Центру протидії дезінформації при РНБО.
Як зазначається, в Україні діє особливий порядок нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій під час воєнного стану.
- Пільги на оплату житлово-комунальних послуг, які було призначено раніше, автоматично продовжуються на весь час воєнного стану +1 місяць після його скасування.
- Отримувачам таких пільг не потрібно звертатись до органів соцзахисту населення для продовження.
Якщо ви вимушено переселилися:
- Мінсоцполітики централізовано спрямує кошти до "Ощадбанку" та на ваш банківський рахунок.
- Якщо ви отримували виплати через "Укрпошту", ви отримаєте грошовий переказ через міжнародну платіжну систему "My Transfer".