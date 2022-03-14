МВС: недопуск гуманітарного вантажу до Маріуполя - особиста вказівка Путіна

Президент РФ Володимир Путін особисто розпорядився не допускати гуманітарного коридору в Маріуполі. Таку думку висловив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі телемарафону, повідомляє УНІАН.

"Найскладніша ситуація у нас у Маріуполі. Це наш біль, наше горе. І ми маємо розуміти, що особиста вказівка Путіна: не допускати гуманітарного коридору. Іншої відповіді на запитання: чому так відбувається у Маріуполі - немає. На жаль, це особиста вказівка президента РФ", - зазначив Денисенко.

Маріуполь залишається повністю заблокованим і для евакуації, і для гуманітарного вантажу. За даними радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, внаслідок терористичних атак росіян на Маріуполь, а також складної гуманітарної ситуації у місті загинуло понад 2500 людей.